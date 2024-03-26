اليابان تشهد زيادة بمقدار 3.7 أضعاف في عدد طالبي اللجوء في عام 2023

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- ارتفع عدد الأجانب الذين يسعون للحصول على وضع لاجئ في اليابان في عام 2023 بمقدار 3.7 أضعاف عن العام السابق ليصل إلى 13823، وهو ثاني أعلى رقم مسجل بعد 19629 في عام 2017، حسبما ذكرت وكالة خدمات الهجرة اليوم الثلاثاء.

وبلغ عدد الذين تم منحهم هذه الحالة رقما قياسيا بلغ 303 حالة، بزيادة 1.5 مرة.

وذكرت الوكالة أن هذه الزيادة تعكس زيادة في عدد الوافدين الجدد بعد رفع إجراءات مراقبة الحدود بسبب فيروس كورونا.

حسب الجنسية، شكل السريلانكيون الحصة الأكبر من طالبي اللجوء حيث بلغ عددهم 3778 حالة، ارتفاعًا من 502 حالة، يليهم الأتراك بـ 2406 حالة، ارتفاعًا من 445 حالة، والباكستانيون بـ 1062 حالة، ارتفاعًا من 238 حالة.

ومن بين اللاجئين المعترف بهم حديثاً، كان 237 حالة، أو المجموعة الأكبر، من أفغانستان. وارتفع الرقم من 147 في عام 2022. وتدهور الوضع في أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في عام 2021.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)