شركة يابانية لصناعة الأدوية تعلن عن وفاة شخصين جراء تناول مكمل غذائي من إنتاجها

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- تم الإبلاغ عن حالتي وفاة في اليابان يوم الثلاثاء تتعلقان بمستخدمي مكمل يحتوي على أرز ”بيني كوجي“ الأحمر المخمر الذي تصنعه شركة كوباياشي للأدوية، ومقرها في مدينة أوساكا غربي البلاد.

وقالت كوباياشي فارماسيوتيكال إن الشخص الذي اشترى المكمل لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بدءًا من أبريل/ نيسان 2021 توفي بسبب مرض الكلى الشهر الماضي. وتخطط الشركة للإعلان عن تفاصيل الحالة الأخرى يوم الأربعاء.

وتحقق الشركة في وجود صلة محتملة بين استهلاك المكملات الغذائية والوفيات. وهذه هي أول حالة وفاة معروفة يشتبه في أنها مرتبطة بالمكمل.

طلبت وزارة الصحة يوم الثلاثاء من حكومة مدينة أوساكا أن تأمر شركة كوباياشي الدوائية بالتخلص من ثلاثة منتجات، بما في ذلك المكمل المعني، بموجب قانون الصرف الصحي الغذائي.

وقال مسؤولو الوزارة إنه تم التأكد من وفاة شخصين تناولا المكمل، في حين أن هناك معلومات تفيد بأن 106 أشخاص دخلوا المستشفى بعد تناوله.

ويقول المسؤولون إن الشركة تلقت أكثر من 3000 رسالة بريد إلكتروني بعد إعلانها عن تقارير بحدوث مشاكل صحية يوم الجمعة. ويقولون إن الأسرة أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى الشركة مساء السبت، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد أنهم تلقوا الرسالة حتى يوم الاثنين.

وتخطط الشركة للنظر في حالات 26 شخصًا آخرين دخلوا إلى المستشفى بسبب مشاكل صحية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)