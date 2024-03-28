اليابان تختار 20 منطقة كنماذج لمعالجة السياحة المفرطة

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طوكيو - (جيجي برس) -- اختارت وكالة السياحة اليابانية يوم الثلاثاء 20 منطقة لتنفيذ مشاريع نموذجية تهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بالسياحة المفرطة، أو زيادة أعداد السياح التي تؤثر سلبًا على حياة السكان المحليين والبيئة الطبيعية.

وفي المناطق العشرين، سيضع مسؤولو الحكومة المحلية والسكان خططًا للسنة المالية 2024، التي تبدأ يوم الاثنين، لتخفيف الازدحام المروري ورفع الوعي حول آداب السياحة.

وتشمل هذه المناطق نيسيكو في أقصى شمال محافظة هوكايدو، وأساكوسا في طوكيو وجزيرة إيريموتي، وهي إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو في محافظة أوكيناوا في أقصى جنوب البلاد.

وفي نيسيكو، التي تجتذب العديد من المتزلجين من الخارج، يجري النظر في خطة للسماح لسيارات الأجرة من خارج المنطقة بالعمل لمعالجة النقص في وسائل النقل.

ومن المتوقع أن تتخذ أساكوسا خطوات لتفريق حشود المسافرين في المواقع السياحية الشهيرة. في جزيرة إيريوموتي، سيتم إنشاء مناطق ذات وصول مقيد لحماية البيئة الطبيعية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)