كوريا الشمالية ترفض التواصل مع اليابان

أخبار اليابان

سيؤول/طوكيو - (جيجي برس)-- قالت الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية سترفض أي اتصال أو مفاوضات مع اليابان.

وقالت كيم يو جونغ، نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن القمة بين اليابان وكوريا الشمالية ”لا تشكل مصدر قلق“ لبيونغ يانغ.

وفي بيان منفصل صدر يوم الاثنين، قالت إن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو أعلن عن نيته الاجتماع شخصيا مع كيم جونغ أون في أقرب وقت ممكن.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتبه بطوكيو يوم الثلاثاء إنه سيمتنع عن الرد على التعليقات الفردية. وقال ”سنواصل جهودنا لحل القضايا العالقة بموجب سياستنا الحالية“.

وفي بيان يوم الاثنين، حثت كيم يو جونغ على تقديم تنازلات يابانية بشأن قضية اختطاف بيونغ يانغ لمواطنين يابانيين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)