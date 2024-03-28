ارتفاع أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة الصحة اليابانية إن عدد حاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV المؤكدين حديثا في عام 2023 في اليابان ارتفع بمقدار 37 حالة عن العام السابق ليصل إلى 669 حالة، وهي أول زيادة منذ سبع سنوات.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى انتعاش عدد المتقدمين لاختبار فيروس نقص المناعة المكتسبة بعد انخفاضه بسبب جائحة كورونا.

ووصل العدد الإجمالي لمرضى نقص المناعة الجدد وغيرهم من حاملي الفيروس إلى 960 حالة، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن الوزارة يوم الثلاثاء.

وارتفع عدد اختبارات الأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة التي أجريت في مراكز الصحة العامة وأماكن أخرى بمقدار 33.033 إلى 106.137، وارتفع عدد حالات الاستشارة ذات الصلة بمقدار 19.079 إلى 86.088.

ومن بين حاملي فيروس نقص المناعة الجدد، أصيب 84% منهم عن طريق الاتصال الجنسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)