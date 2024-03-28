مسؤول في الحكومة اليابانية يحذر من المضاربة على سعر الين

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طوكيو - (جيجي برس)-- حذر نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا اليوم الأربعاء مما يراه ضعف الين بسبب المضاربين.

وقال كاندا للصحفيين إن التحركات الأخيرة لأسعار صرف العملات الأجنبية ”لا تتماشى مع الأساسيات الاقتصادية“. وقال ”من الواضح أن هناك تحركات تخمينية“ وراء التغييرات.

وقال بعد اجتماع طارئ لمسؤولين من وزارة المالية ووكالة الخدمات المالية وبنك اليابان في مواجهة التقلبات المفرطة في أسعار الصرف ”سنتخذ الإجراءات المناسبة دون استبعاد أي وسيلة“.

وأكد نائب وزير المالية للشؤون الدولية أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد التقلبات المفرطة في سعر الصرف دون استبعاد خيار التدخل في سعر الصرف.

يذكر أن البنك المركزي الياباني قد تدخل في سعر الصرف في العام 2022 عندما وصل سعر صرف الين أمام الدولار إلى 152 وهي مستويات يقترب منها الين حاليا.

وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، إن الضعف الحالي للين لا يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي، معززا ما تبناه مسؤولون بالبلاد في الأيام القليلة الماضية من تحذيرات حول انخفاض العملة.

وجاءت هذه التحركات في أعقاب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة خلال الشهر الحالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)