اليابان تسجل أسرع زيادة في الأجور منذ عام 1994

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ارتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين بدوام كامل في اليابان في عام 2023 بنسبة 2.1% عن العام السابق، وهو أسرع نمو منذ 2.6% في عام 1994، وفقًا لمسح حكومي.

وأظهر المسح الأساسي لوزارة العمل حول هيكل الأجور يوم الأربعاء أن متوسط عام 2023 بلغ 318300 ين، مسجلا مستوى قياسيا للعام الثاني على التوالي.

وارتفع المتوسط بنسبة 3.3% في الشركات التي يعمل بها من 10 إلى 99 موظفًا و2.8% في الشركات التي يعمل بها من 100 إلى 999 موظفًا.

شهد العمال في العشرينات والستينات من العمر نموًا أسرع في الأجور مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

يبدو أن الشركات الصغيرة قامت بتحسين ظروف العمل بشكل رئيسي للموظفين الشباب والعمال المهرة المسنين وسط احتدام المنافسة على الموارد البشرية بسبب نقص العمالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)