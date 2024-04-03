【فيديو】روبوت «غاندام» يودع ميناء يوكوهوما الياباني

أخبار اليابان

ودع عشاق مسلسل الأنيمي الياباني ”Mobile Suit Gundam“ مجسم بالحجم الطبيعي لروبوت غاندام، الذي اختير اسماً للمسلسل الشهير في عالم الخيال العلمي. حضر حوالي 1500 شخص فعالية ليلة يوم الأحد بمناسبة انتهاء عرض الروبوت في ميناء يوكوهاما.

يبلغ طول الروبوت 18 متراً وتم تجهيزه بمفاصل قابلة للحركة، وقد أصبح الروبوت منذ بدء عرضه في ديسمبر/كانون الأول 2020، أحد رموز الميناء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)