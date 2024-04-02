كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول/طوكيو - (جيجي برس) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية أيضا إن صاروخا باليستيا محتملا أطلق من كوريا الشمالية.

ووفقا لمسؤولين حكوميين يابانيين، يبدو أن المقذوف سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ويعتقد أن هذا هو أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية منذ 18 مارس/ آذار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)