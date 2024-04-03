اليابان تعلن استئناف تمويلها للأونروا

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها ستستأنف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”أونروا“.

وقررت أن وكالة الأمم المتحدة وضعت إجراءات الإصلاح التنظيمي المناسبة، ردا على مزاعم بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الإسلامية المسلحة على إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى تعليق اليابان التمويل.

ومن المقرر أن تقدم طوكيو ما يقرب من 35 مليون دولار مخصصة في ميزانيتها التكميلية للعام المالي 2023.

وقالت وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا للصحفيين في البرلمان إن ”(الأونروا) قامت بتعزيز إجراءات تحسين الإدارة وبدأت خطوات جديدة لإدارة مخاطر“ احتمال إساءة استخدام الأموال اليابانية. وأضافت: ”سنرفع التجميد عن مساهماتنا المالية وسنقدم المساعدة مع التأكد من ملاءمة“ طريقة استخدام الأموال.

ومن أجل تحديد ما إذا كان سيتم استئناف التمويل، قامت الحكومة اليابانية بمراقبة عن كثب ما إذا كانت الأونروا قادرة على تعزيز إدارتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)