الأميرة اليابانية أيكو تبدي حرصها على مساعدة الآخرين بصفتها عاملة في الصليب الأحمر

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعربت الأميرة اليابانية أيكو يوم الثلاثاء عن استعدادها لتقديم المساعدة للآخرين بصفتها عاملة في الصليب الأحمر الياباني.

وقالت الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في بيان بعد انضمامها إلى جمعية الصليب الأحمر كموظفة بدوام جزئي في اليوم السابق: ”بخلاف الواجبات العامة، أردت أن أقوم بعمل يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مختلفة“.

وفي البيان الصادر عن وكالة البلاط الإمبراطوري، أشارت الأميرة إلى أنها أصبحت مهتمة بأنشطة الرعاية الاجتماعية بشكل عام من خلال الاستماع إلى قصص أصدقائها من أيام المدرسة الإعدادية والثانوية الذين شاركوا في العمل التطوعي لدعم إعادة إعمار المناطق المدمرة. جراء الزلزال المدمر والتسونامي في مارس/آذار 2011.

وقالت إن دور العائلة الإمبراطورية هو ”التعاطف مع الأشخاص الذين يسيرون في طريق صعب“. ”سأكون سعيدًا بخوض تحديات جديدة والحصول على تجارب مختلفة.“

وفي إشارة إلى أنها تشاورت مع الإمبراطور والإمبراطورة بشأن حياتها المهنية المستقبلية، قالت: ”مع الشعور بالمسؤولية كعضو في المجتمع، أريد أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الآخرين في أقرب وقت ممكن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)