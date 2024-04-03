ارتفاع متوسط الأجور في اليابان يصل إلى مستوى قياسي

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طوكيو - (جيجي برس)-- بلغ متوسط الزيادات في جدول الأجور التي ضمنتها النقابات العمالية للمصنعين اليابانيين حتى نهاية مارس/آذار في مفاوضات الأجور الربيعية هذا العام، رقمًا قياسيًا بلغ 9593 ينًا شهريًا وسط ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور، وفقًا لمجلس نقابات عمال المعادن في اليابان يوم الثلاثاء إن نقص العمالة.

وقال رئيس النقابات العمالية للمصنعين اليابانيين أكيهيرو كانيكو في مؤتمر صحفي في طوكيو: ”بشكل عام، أعتقد أنه من العدل منح مفازضات رفع الأجور الربيعية درجة كاملة“ حيث حصلت العديد من النقابات العمالية على زيادات عالية المستوى في الأجور.

ومع ذلك، ارتفعت الفجوة بين متوسط زيادة حجم الأجور في الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة إلى 4370 ينا من 1818 ينا في العام السابق.

وقال كاتاهيرو ياسوكوشي، رئيس الجمعية اليابانية لعمال المعادن والآلات والتصنيع، في مؤتمر صحفي منفصل، إن الفجوة توسعت إلى ”مستوى غير مقبول“.

وفقًا للنقابات العمالية للمصنعين اليابانيين، حصلت 1077 من النقابات العمالية الأعضاء في المجموعة البالغ عددها 2268 على زيادة في جدول الأجور كما طلبت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)