المجتمع الأكاديمي الياباني يعتذر للسكان الأصليين لليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت الجمعية اليابانية للأنثروبولوجيا الثقافية بيانًا أعربت فيه عن أسفها واعتذارها عن موقفها البحثي السابق بشأن شعب الأينو وهم السكا الأصليين لليابان.

وهذه هي المرة الأولى التي يعتذر فيها مجتمع أكاديمي في اليابان أو في الخارج لشعب الأينو، وفقًا لجمعية الأينو في هوكايدو.

ويأتي الاعتذار بعد سلسلة من الدعاوى القضائية المرفوعة في عام 2010 للمطالبة بإعادة رفات شعب الأينو التي تم التنقيب عنها لأغراض البحث.

وذكر البيان أن أخطاء الماضي الناجمة عن الإيمان بالتفوق البحثي لا يمكن تسويتها أبدًا، وأن المجتمع يأسف بشدة لموقفه البحثي السابق تجاه شعب الأينو ويقدم اعتذاره الصادق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)