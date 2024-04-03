زلزال قوته 7.5 درجة يهز اليابان.. وأوامر إخلاء لمناطق أوكيناوا الساحلية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- هز زلزال قوي محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، صباح الأربعاء، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي.

وقع الزلزال بالقرب من تايوان في حوالي الساعة 8:58 صباحًا، قدرت قوته بـ 7.5 درجات.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من حدوث تسونامي فوق منطقة جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومنطقة مياكوجيما-ياياما التي تغطي الجزر القريبة من تايوان.

وقالت الوكالة إن التحذير توقع اقتراب أمواج بارتفاع 3 أمتار بسرعة من جزيرتي مياكوجيما وياياما وستصل إلى منطقة جزيرة أوكيناوا الرئيسية عند حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت الوكالة إنه تم رصد تسونامي يبلغ ارتفاعه 30 سنتيمترا في يوناغوني في الساعة 9:18 صباحا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)