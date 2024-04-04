الولايات المتحدة واليابان تناقشان خطة إنتاج المعدات الدفاعية بشكل مشترك

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واشنطن - (جيجي برس)-- من المقرر أن تناقش اليابان والولايات المتحدة إطلاق خطة جديدة للإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية في اجتماع القمة المقبل، حسبما ذكر نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل اليوم الأربعاء.

وقال كامبل في مؤتمر صحفي ”أحد الأشياء التي أعتقد أنكم سترونها الأسبوع المقبل هي الخطوات لأول مرة التي ستسمح للولايات المتحدة واليابان بالعمل بشكل أكثر تعاونا في التطوير المشترك وربما الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية والدفاعية الحيوية“ في خطاب في مركز أبحاث في واشنطن.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في 10 أبريل/ نيسان.

وأشار نائب الوزير إلى أن أحد الدروس المستفادة من جائحة كورونا هو أن بعض سلاسل التوريد على الجانب العسكري ”ضيقة للغاية ويمكن انسدادها بسهولة“. ”سنحتاج إلى المزيد من القدرات في اللعب.“

وقال كامبل أيضًا إن قمة الأسبوع المقبل ستكون ”تاريخية لتحديث الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)