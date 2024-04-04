80 ٪ من ضحايا الجرائم في اليابان لا يحصلون على تعويضات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته وكالة الشرطة الوطنية اليوم الخميس أن حوالي 80% من ضحايا الجرائم في اليابان لم يتلقوا تعويضات من الجناة أو فوائد حكومية.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن 1.3% فقط من الضحايا حصلوا على مساعدة من المحامين في التفاوض مع الجناة.

وتلقى الاستطلاع عبر الإنترنت، الذي أجري في الفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول الماضي ويناير/ كانون الثاني 2024، 819 ردًا صالحًا من الضحايا والأسر المكلومة لجرائم مثل جرائم القتل والجرائم الجنسية وحوادث المرور.

وقال 654 شخصًا منهم إنهم لم يحصلوا على منافع عامة أو تعويضات، بينما قال 25 شخصًا إنهم تلقوا تعويضات من الجناة باستثناء مدفوعات أموال التأمين.

وبلغت نسبة المشاركين الذين قالوا إنهم لم يدخلوا في مفاوضات مع الجناة أو رفعوا دعاوى قضائية ضدهم 88٪.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)