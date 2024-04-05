الربيع بطعم الورد.. الساكورا تتفتح بالكامل في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الخميس أن عينة شجرة الكرز التي رصدتها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في طوكيو قد أصبحت في حالة إزهار كامل.

تأخر الإزهار الكامل لشجرة كرز سومي-يوشينو في ضريح ياسوكوني بأربعة أيام عن السنوات المعتادة و13 يومًا عن العام الماضي. تم الإبلاغ عن بداية ازدهارها يوم الجمعة.

آخر مرة وصلت فيها الشجرة إلى مرحلة الإزهار الكامل في أبريل/ نيسان كانت في عام 2017.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)