الشركات اليابانية ترفع الأجور بنسبة 5.24% هذا الربيع

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طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت الشركات اليابانية على زيادة الأجور بنسبة 5.24% شهريًا، أو 16037 ينًا، وهو أعلى مستوى لها منذ 33 عامًا، في المتوسط المرجح خلال محادثات رفع الأجور في فصل الربيع لهذا العام، وفقًا لدراسة اتحاد نقابات العمال الياباني.

ومن بين هذه الشركات، قامت الشركات الصغيرة، التي تملك المفتاح لتعزيز مستويات الأجور الإجمالية في البلاد، برفع الأجور بنسبة 4.69%، أو 12.097 ين، وفقًا لإحصاء الشنتو الثالث لرينغو. وفي الحصيلة الثانية، بلغ متوسط الزيادة 4.50%، أو 11916 ينًا.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وخاصة شركات النقل والتوزيع التي تعاني من نقص العمالة، تتحرك لرفع الأجور.

وقالت توموكو يوشينو رئيسة اتحاد نقابات العمال الياباني في مؤتمر صحفي ”نقص العمالة خطير للغاية بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم“. وأضافت أن مثل هذه الشركات تعتقد على ما يبدو أن ”زيادات الأجور ضرورية لوقف تدفق العمال إلى الخارج“. وأضافت: ”نريد بذل الجهود للحفاظ على هذا الاتجاه في زيادة الأجور“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)