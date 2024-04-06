اليابان والولايات المتحدة تتفقان على إنشاء مركز للإغاثة في حالات الكوارث

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط اليابان والولايات المتحدة لإنشاء مركز مشترك لإرسال إمدادات الإغاثة في حالة وقوع كوارث طبيعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما قال السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل يوم الجمعة.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه من المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن الخطة في اجتماع قمتهما في واشنطن يوم الأربعاء.

وبموجب الخطة، ستقوم اليابان والولايات المتحدة بجمع وتخزين الإمدادات الطبية والمياه والخيام في مكان واحد وتسليم البضائع المخزونة في حالة وقوع كارثة طبيعية في مناطق من بينها تايوان المعرضة للزلازل وبحر الصين الجنوبي المعرض للخطر. الأعاصير.

وقال إيمانويل في مؤتمر صحفي في طوكيو: ”لم نفعل هذا مع أي دولة أخرى“، في إشارة إلى مركز الإغاثة المشترك. ولم يذكر أين سيتم إنشاء المنشأة.

وقال إيمانويل إنه بمناسبة القمة، ستعلن اليابان والولايات المتحدة عن خطط لمنح إجمالي 110 ملايين دولار لمشروعين بحثيين في مجال الذكاء الاصطناعي يشملان أربع جامعات في البلدين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)