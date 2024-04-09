【فيديو】موسم «الساكورا» الخلاب في طوكيو

أخبار اليابان

اليابان معروفة بجمال الفصول الأربعة، ولكل فصل جماله الخاص. ومن بين الفصول، يعتبر الربيع هو الأكثر شهرة بسبب ازدهار أزهار الساكورا، أو الكرز الياباني. تعتبر زهور الساكورا رمزاً للجمال الزهري والحياة الجديدة، وترمز أيضاً إلى بداية العام الجديد في التقويم الياباني ولها معنى ثقافياً عميقاً في الثقافة اليابانية.

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في الرابع من الشهر الجاري أن عينة شجرة الكرز (سومي يوشينو) في ضريح ياسوكوني في حي تشيودا بطوكيو، في حالة إزهار كامل. وكان هذا متأخرا بأربعة أيام عن المعتاد و13 يوما عن العام الماضي. تم التقاط الفيديو بالقرب من تشيدوريغافوتشي بعد ظهر يوم أبريل/ نيسان في حي تشيودا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

إن استمتاع الناس بجمال الساكورا وتقاط الصور الجميلة لها جزء لا يتجزأ من ثقافة الربيع في اليابان، حيث يمثل هذا الفصل فرصة للتجديد والتجمع والتفاؤل للمستقبل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)