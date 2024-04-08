خبير يشير إلى الحاجة إلى قيادة عسكرية أمريكية أقوى في اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- شدد خبير أمريكي على الحاجة الملحة لتعزيز مهام القيادة العسكرية الأمريكية في اليابان من أجل تعزيز التنسيق مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

إن أنشطة الإغاثة التي قام بها الجيش الأمريكي ”عملية توموداتشي“ بالاشتراك مع قوات الدفاع الذاتي بعد الزلزال المدمر والتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان عام 2011 ”كانت أهم جهد ثنائي لتنفيذ العمليات معًا“، كما قال جيمس شوف، المدير الأول في مؤسسة ساساكاوا للسلام بالولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن في مقابلة أجريت مؤخرا.

وعلى الرغم من أن العملية كانت ناجحة بشكل عام، إلا أنه ”كانت هناك تحديات وصعوبات“ في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك جبهة صنع القرار وفيما يتعلق بكيفية تبادل المعلومات بين الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي، كما يقول شوف، الذي يدرس تحديث اليابان. علاقات القيادة والسيطرة الأمريكية، هذا ما جاء في المقابلة التي أجريت قبل القمة اليابانية الأمريكية في واشنطن يوم الأربعاء المقبل.

وقال شوف، بعد ذلك، أجرى الجانبان تدريبات بشكل أوثق و”بدأنا التحرك نحو المزيد من التكامل... في نهاية العملية“ بين الوحدات.

ومع ذلك، فإن التخطيط العملياتي واتخاذ القرار للقوات الأمريكية في اليابان يتم ”خدمة تلو الأخرى“ تحت قيادة القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومقرها هاواي، وفقًا لشوف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)