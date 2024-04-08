الأمير الياباني هيساهيتو يزور جامعة تاماغاوا

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طوكيو - (جيجي برس)-- زار الأمير هيساهيتو جامعة تاماغاوا في مدينة ماتشيدا بطوكيو مع والده ولي العهد الأمير أكيشينو، يوم السبت.

وقام الأمير البالغ من العمر 17 عاما وولي العهد بجولة في الحرم الجامعي بما في ذلك المختبرات بتوجيه من أحد أساتذة كلية الزراعة وآخرين.

وفي منشأة لتربية أذن البحر تتميز بأحدث التقنيات، سأل الأمير هيساهيتو: ”يوجد 20 ألفًا منها هنا“، وراقب بعناية أذن البحر التي يتم إخراجها من الخزان.

في مختبر علم الحشرات، أمسك الأمير عش الدبابير بيده وقال: ”هناك عدة طبقات“. وقال ولي العهد أكيشينو، الأخ الأصغر للإمبراطور ناروهيتو، وهو ينظر أيضًا إلى العش: ”إنه سميك جدًا“.

وقاموا أيضًا بزيارة مزرعة حيوية، وهي مزرعة تعيش فيها كائنات حية مختلفة، في الحرم الجامعي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)