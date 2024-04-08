【فيديو】ربيع دافئ في طوكيو ينسجه عالم جميل من أزهار الساكورا

أخبار اليابان

اليابان بلد يتميز بجمال الفصول الأربعة، حيث يبرز جمالها الخاص في جميع الفصول. ومع ذلك، الربيع في اليابان، عندما يكون الطقس دافئًا، هو الفصل الذي تتفتح فيه أزهار الساكورا، وهي إحدى الأزهار التي ترمز إلى اليابان. يجتمع الكثير من الناس للاستمتاع بأزهار الساكورا والتقاط الصور الجميلة لصنع ذكريات جميلة.

وقد استمتع الناس بمشاهدة أزهار الساكورا في حديقة هيبيا وعلى جانبي ونهر سوميدا. وهذه هي المرة الأولى منذ 7 سنوات التي تصبح فيها أزهار الكرز في العاصمة في أوج تفتحها في شهر أبريل/نيسان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)