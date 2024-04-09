محافظة نارا الياابنية توسع منطقة إعدام الغزلان الشهيرة

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس) - قررت لجنة خبراء تابعة لحكومة محافظة نارا بغرب اليابان، أواخر الشهر الماضي، توسيع المنطقة المخصصة لإعدام الغزلان الشهيرة في المحافظة بسبب الأضرار التي تسببها للمنتجات الزراعية.

وستناقش لجنة المحافظة طرق الإعدام والتفاصيل الأخرى لوضع برنامج حماية جديد في السنة المالية 2025، التي تبدأ في أبريل/ نيسان من العام المقبل، للغزلان اليابانية البرية التي تعيش في حديقة نارا في مدينة نارا، عاصمة المحافظة، والغابات الجبلية المحيطة. .

تم تصنيف غزلان نارا على أنها كنز طبيعي لليابان وتخضع للحماية. ومع ذلك، نظرًا لأن تلف المحاصيل الذي تسببه الغزلان أصبح مشكلة، فقد قسمت حكومة المحافظة موطنها إلى ثلاث مناطق - منطقة الحماية المتمركزة في حديقة نارا، والمنطقة العازلة المحيطة بمنطقة الحماية، ومنطقة الإدارة الخارجية.

إذا تسببت الغزلان في حدوث مشاكل في المنطقة العازلة، يتم الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى في منطقة ”السياج الخاص“. وفي منطقة الإدارة، بدأ إعدام مثل هذه الغزلان المثيرة للمشاكل في عام 2017.

في العام الماضي، أبلغ طبيب بيطري ينتمي إلى مؤسسة الحفاظ على الغزلان نارا، التي تشارك في أنشطة الحفاظ على البيئة، حكومة المحافظة وحكومة مدينة نارا أن الغزلان التي يتم الاحتفاظ بها في منطقة السياج الخاصة يشتبه في تعرضها لسوء المعاملة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)