زلزال قوي يضرب جنوب غرب اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضرب زلزال قوي تقدر قوته بـ 5.1 درجة الأجزاء الجنوبية من منطقة كيوشو جنوب غرب اليابان اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال سجل ما يصل إلى أقل من 5 درجات، وهو خامس أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في البلاد، في نيتشينان بمحافظة مييازاكي.

ولم يتم ملاحظة أي موجات تسونامي في أعقاب الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 10:25 صباحًا على عمق 39 كيلومترًا قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة أوسومي في محافظة كاغوشيما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)