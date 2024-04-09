اليابان تدعو إلى تعزيز الجهود الإنسانية في قطاع غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بعد 6 أشهر من بدء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس، دعت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين إلى بذل جهود أكبر لتحسين الأزمة الإنسانية المتزايدة الخطورة في غزة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي: ”هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر من جانب الأطراف المعنية لتحسين الوضع في أسرع وقت ممكن“.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة إنه سيكون من الصعب تقديم الدعم الإنساني إذا واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية دون إجلاء وحماية المدنيين بشكل مناسب.

وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل لاتفاقية الإبادة الجماعية، أشار هاياشي إلى أن هذا أمر يخص محكمة العدل الدولية وأن اليابان ستواصل مراقبة الوضع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)