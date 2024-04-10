إنفاق الأطفال على ألعاب الإنترنت أصبح مشكلة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تلقت مراكز المستهلكين في جميع أنحاء اليابان سيلًا من طلبات الاستشارة حول الإنفاق الكبير على الألعاب عبر الإنترنت التي يقوم بها الأطفال دون إذن والديهم.

وكان نصف الطلبات يتعلق بأطفال المرحلة الابتدائية. وفي بعض الحالات، أنفق الأطفال أكثر من مليون ين على عمليات الشراء داخل التطبيق.

ينصح المركز الوطني لشؤون المستهلك في اليابان الآباء بتسجيل الخروج من حساباتهم على أبل ستور أو غوغل عندما يسمحون لأطفالهم باستخدام هواتفهم الذكية.

بلغ عدد طلبات الاستشارة حول العقود المبرمة بين طلاب المراحل الابتدائية والثانوية المتعلقة بالألعاب عبر الإنترنت حوالي 4000 طلب في السنة المالية 2022.

ومن بينهم، كان 49.4% من طلاب المرحلة الابتدائية، و37.6% من طلاب المرحلة الإعدادية، والـ13% المتبقين من طلاب المرحلة الثانوية، وفقًا لمسح أجراه المركز.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)