3 أشخاص في السبعينيات من بين 5 ضحايا توفوا بعد تناولهم مكملات غذائية تحتوي على ”بيني كوجي“

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طوكيو - (جيجي برس)-- تم الإبلاغ عن وفاة ثلاثة أشخاص في السبعينيات من العمر من بين الأشخاص الخمسة الذين تم الإبلاغ عن وفاتهم بعد تناول منتج مكمل لشركة كوباياشي للأدوية يحتوي على أرز ”بيني كوجي“ الأحمر المخمر، حسبما علم يوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الصحة والجمعية اليابانية لأمراض الكلى، فإن أحد المريضين الآخرين يتراوح عمره بين 90 و99 عاما، في حين أن عمر الآخر غير معروف. وكان الخمسة هم رجلان وثلاث نساء، وكان ثلاثة منهم يعانون من أمراض موجودة مسبقًا مثل سرطان البروستاتا وسرطان الغدد الليمفاوية الخبيث وارتفاع ضغط الدم.

ونشرت الجمعية أيضًا تفاصيل عن 95 شخصًا أفيد يوم الخميس أنهم يعانون من مشاكل صحية بسبب المكملات الغذائية لشركة كوباياشي للأدوية في استبيان تم إرساله إلى الأطباء الأعضاء اعتبارًا من 27 مارس/ آذار. وكان هناك 29 رجلاً و66 امرأة، وكان 43 منهم في الخمسينيات من العمر.

وبيني كوجي، هو أرز مخمر مع ”موناسكوس بوربوريوس“، وهو نوع من العفن الأرجواني المحمر. ورغم الإعلان عنه كمكمل صحي لارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، إلا أنه يستخدم أيضاً على نطاق واسع كصبغة تقليدية للمنتجات الغذائية.

كان لدى معظم المرضى أعراض مميزة لمتلازمة فانكوني، حيث تتضرر العديد من الأنابيب الكلوية ولا يمكن إعادة امتصاص المعادن الحيوية مثل البوتاسيوم والفوسفور. يمكن أن يؤدي الإفراط في إفراز هذه المعادن في البول إلى ضعف العضلات والجفاف ولين العظام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)