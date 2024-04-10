حث الحكومة اليابانية على التحقق من فعالية استثماراتها الضخمة في أشباه الموصلات

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طوكيو - (جيجي برس) - حث العديد من أعضاء لجنة حكومية يابانية يوم الثلاثاء الحكومة على إجراء تقييم صارم لفعالية استثماراتها الضخمة للمساعدة في توسيع الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات.

كما طالب أعضاء اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النظام المالي، والتي تقدم المشورة لوزير المالية، الحكومة بتأمين موارد مالية مستقرة لمثل هذه الاستثمارات.

وفي السنوات الثلاث الماضية، تم تأمين إجمالي 3.9 تريليون ين بشكل رئيسي من قبل وزارة الصناعة في ميزانيات تكميلية لمساعدة صناعة أشباه الموصلات على تعزيز الإنتاج المحلي وسط صراع بين الولايات المتحدة والصين حول هذا القطاع، وفقًا لوزارة المالية.

ويعادل هذا المبلغ 0.71٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو أعلى بكثير من 0.21٪ للولايات المتحدة و0.41٪ لألمانيا، وكلاهما يتخذان خطوات لجذب ورعاية صانعي أشباه الموصلات.

وقال أعضاء المجموعة الفرعية إنه من أجل تعزيز صناعة أشباه الموصلات، يتعين على الحكومة تقديم دعم مستقر لجذب الأموال والمواهب الخاصة، ومراجعة كيفية تقاسم المخاطر ذات الصلة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستثمار الخاص.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)