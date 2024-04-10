الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان يصل إلى مستوى قياسي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وصلت الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير المشروع به لبطاقات الائتمان في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ 54.1 مليار ين في عام 2023، حسبما علم اليوم الثلاثاء.

وتمت مشاركة النتيجة في اجتماع استضافته لأول مرة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لمعالجة الاستخدام غير المشروع به لبطاقات الائتمان.

وتهدف الوزارة إلى تعزيز الإجراءات لمنع مثل هذه الأضرار وضمان الاستخدام الآمن لبطاقات الائتمان.

وكان من بين الحاضرين في اجتماع اليوم مسؤولون من ست شركات لبطاقات الائتمان.

تطلب الوزارة من متاجر التجارة الإلكترونية التي تقبل الدفع ببطاقات الائتمان تقديم نظام بحلول نهاية العام المالي 2024 يتم من خلاله إرسال كلمة مرور لمرة واحدة إلى المستخدمين للتحقق من الهوية عند الاشتباه في الاستخدام غير المشروع به.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)