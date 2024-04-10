اليابان تجري أول تدريب على إزالة الألغام مع الولايات المتحدة حول غوام

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يوم الثلاثاء إنها ستجري مناورة مشتركة لمسح الألغام مع البحرية الأمريكية في أراضي غوام الأمريكية والمياه المحيطة بها للمرة الأولى.

وتهدف التدريبات، المقرر أن تستمر لمدة 12 يوما اعتبارا من يوم الاثنين، إلى تعزيز قوة الردع لكل من اليابان والولايات المتحدة.

وعادة ما يجري الحليفان تدريبات على إزالة الألغام في المياه اليابانية.

وتعد غوام قاعدة استراتيجية للسفن البحرية الأمريكية. ومن شأن الألغام المزروعة في المياه القريبة أن تجعل من الصعب على الجيش الأمريكي نشر حاملات الطائرات والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، وكلاهما أساسي للردع.

ومن خلال هذه المناورات، يبدو أن طوكيو وواشنطن تأملان في استعراض قدراتهما على إزالة الألغام أمام الصين، مع الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث حالة طوارئ في تايوان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)