مايكروسوفت تستثمر 2.9 مليار دولار في اليابان

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- تعتزم شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا استثمار 2.9 مليار دولار في العامين المقبلين في اليابان جزئيا لتعزيز البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حسبما علم يوم الثلاثاء.

ومن خلال ما يُتوقع أن يكون أكبر استثمار لها في الدولة الآسيوية، تهدف مايكروسوفت إلى نشر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وقد أعلنت الشركة عن خطتها الاستثمارية خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إلى الولايات المتحدة.

وتأمل مايكروسوفت أيضًا في تعميق التعاون مع الحكومة اليابانية في مجال الأمن السيبراني لتقليل مخاطر الهجمات السيبرانية.

ووفقا لخطة الاستثمار، تهدف مايكروسوفت إلى تعزيز قدرتها على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية من خلال زيادة استخدام أشباه الموصلات لأنظمة الذكاء الاصطناعي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)