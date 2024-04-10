في اليابان.. الجميع سيحمل اسم ”ساتو“ بعد 500 عام!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت دراسة أن ساتو قد يصبح لقب كل شخص في اليابان خلال حوالي 500 عام إذا حافظت البلاد على نظامها الحالي الذي يتطلب من المتزوجين أن يحملوا نفس اللقب، حسبما أظهرت دراسة.

أجرى الدراسة هيروشي يوشيدا، الأستاذ في مركز أبحاث اقتصاد المسنين والمجتمع بجامعة توهوكو، باستخدام الإحصاءات الديموغرافية لوزارة الصحة اليابانية والبيانات من موقع معلومات متعلق باللقب يسمى ”Myoji-yurai.net“.

ووفقا للدراسة، كان ساتو هو اللقب الأكثر شيوعا في اليابان في عام 2023، وهو ما يمثل 1.53٪ من سكان البلاد. وزادت نسبة الأشخاص الذين يحملون اللقب بنسبة 0.83% عن العام السابق.

إذا استمرت نسبة الأشخاص الذين يحملون اللقب في الزيادة بنفس المعدل، فمن المتوقع أن يكون ساتو هو اللقب للجميع في عام 2531.

إذا تبنت الدولة نظام اللقب المزدوج واستخدم 39.3% من المتزوجين ألقابًا مختلفة، فمن المتوقع أن يتأخر توقيت سيطرة الساتو على البلاد بنحو 800 عام إلى 3310.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)