بايدن ينشر صورة له مع كيشيدا الذي يزور الولايات المتحدة

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- نشر الرئيس جو بايدن صورة له مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو وهما يبتسمان في السيارة على حساب الرئيس الرسمي على منصة إكس X، يوم الثلاثاء، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الزعيم الياباني للولايات المتحدة.

وقال بايدن في المنشور: ”من الرائع عودتك إلى الولايات المتحدة، سيدي رئيس الوزراء“. ويبدو أن الصورة هي صورة شخصية التقطها الرئيس.

ونشر كيشيدا نفس الصورة على حسابه على إكس، قائلًا إنه كان في السيارة متجهًا لتناول العشاء مع الرئيس وزوجته.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)