اليابان والولايات المتحدة تطلقان منتدى حول تطوير المعدات الدفاعية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن خطة لإنشاء هيئة لمناقشة التطوير المشترك وإنتاج وصيانة المعدات الدفاعية.

وتم تضمين خطة عقد منتدى للتعاون الصناعي الدفاعي والاستحواذ والاستدامة، أو DICAS، ومناقشة تطوير الصواريخ وقضايا أخرى، في بيان مشترك صدر بعد اجتماع الزعيمين في البيت الأبيض.

وأشار البيان أيضًا إلى الإصلاح الشامل المخطط لأنظمة القيادة والسيطرة الخاصة بقوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية المتمركزة في اليابان، لتحسين التنسيق.

وفي بداية الاجتماع، قال كيشيدا: ”أريد أن أجعل منه فرصة ثمينة لتأكيد الروابط القوية بين اليابان والولايات المتحدة وإظهار لبلدي وفي الخارج نوع المستقبل الذي تحاول اليابان والولايات المتحدة بنائه“.

وقال بايدن إن التحالف بين البلدين أقوى من أي وقت مضى.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)