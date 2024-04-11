رائدا فضاء يابانيان يهبطان على سطح القمر في مهمات مستقبلية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخطط لتخصيص فرصتين لرحلات رواد الفضاء إلى سطح القمر لليابان في مهام مستقبلية.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بعد قمتهما في البيت الأبيض: ”سينضم رائدا فضاء يابانيان إلى البعثات الأمريكية المستقبلية، وسيصبح أحدهما أول رائد فضاءغير أمريكي على الإطلاق يهبط على سطح القمر“.

وقال كيشيدا: ”أرحب بهبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر كأول رائد فضاء غير أمريكي“.

شارك رواد الفضاء الأمريكيون فقط في برنامج أبولو للهبوط على سطح القمر التابع لناسا في الستينيات والسبعينيات. قد تصبح اليابان الدولة الثانية في العالم التي تطأ قدمها سطح القمر.

وقال مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، في بيان له، إن ”أمريكا لن تمشي بعد الآن على القمر وحدها“. وفي ديسمبر/كانون الأول، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن رائد فضاء دولي سيهبط على سطح القمر بحلول نهاية العقد.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)