اليابان تهدي 250 شجرة ”ساكورا“ للولايات المتحدة

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واشنطن - (جيجي برس)-- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو خلال حفل الترحيب الذي أقيم في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن اليابان ستتبرع بـ 250 شجرة كرز ”ساكورا“ جديدة للولايات المتحدة.

تعد حوالي 3700 شجرة من أزهار الكرز، والتي تبرعت بها مدينة طوكيو في عام 1912، رمزًا للصداقة بين اليابان والولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن ”أهم هديتين قدمتهما الدول للولايات المتحدة على مدار وجودنا: الأولى هي تمثال الحرية، والثانية قد تكون الهدية التي قدمتها اليابان قبل 110 أعوام، وهي أشجار الساكورا“.

قالت خدمة المتنزهات الوطنية الأمريكية الشهر الماضي إنه سيتم قطع 158 شجرة كرز لإعادة بناء سور بحري حول حوض المد والجزر.

وقال كيشيدا: ”عندما سمعت أنه سيتم استبدال بعض الأشجار... قررت إرسال 250 شجرة كرز جديدة للاحتفال بالذكرى الـ 250 القادمة لتأسيس الولايات المتحدة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)