اليابان والولايات المتحدة تتعاونان بخصوص سلاسل توريد أشباه الموصلات

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) - تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء بالتعاون في تعزيز سلاسل التوريد العالمية لما يسمى بأشباه الموصلات.

وفي بيان صدر بعد اجتماعهما في البيت الأبيض، دعا الزعيمان إلى تنويع سلاسل توريد أشباه الموصلات، التي تعتمد بشكل كبير على الدول الآسيوية بما في ذلك الصين. تُستخدم أشباه الموصلات، التي لا تتضمن تكنولوجيا متقدمة، في العديد من المنتجات مثل السيارات والأجهزة المنزلية.

وقال كيشيدا وبايدن أيضًا إنهما سيسعان إلى تنسيق السياسات بشأن جهود إزالة الكربون من خلال إنشاء إطار للحوار على مستوى الوزراء.

وفيما يتعلق بسلاسل توريد أشباه الموصلات، ستعمل اليابان والولايات المتحدة مع الدول ذات التفكير المماثل لتبادل المعلومات وتنسيق السياسات من أجل معالجة ”نقاط الضعف الناجمة عن السياسات والممارسات غير السوقية“، وفقًا للبيان.

وتعد الصين موردا رئيسيا لأشباه الموصلات، مما يثير القلق في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وستدرس طوكيو وواشنطن اتخاذ تدابير محددة بالتعاون مع الدول الشريكة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)