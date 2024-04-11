اليابان تتعهد بالاستجابة بشكل مناسب لضعف الين

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعهد المسؤولون اليابانيون اليوم الخميس بالاستجابة بشكل مناسب على ضعف الين بعد أن وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 34 عامًا فوق 153 ينًا.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي للصحفيين: ”سنستجيب بشكل مناسب على أي تحركات مفرطة، دون استبعاد أي خيارات“.

وتجاوز الدولار 153 ينا للمرة الأولى منذ يونيو/ حزيران 1990 في تعاملات العملة في وقت سابق من يوم الخميس بفضل بيانات التضخم الأمريكية الأقوى من المتوقع لشهر مارس/ آذار. تراجعت التوقعات بتخفيض مبكر لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد هذه البيانات، مما أدى إلى زيادة شراء الدولار مقابل الين بسبب اعتقاد المستثمرين بأن فجوات أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية ستظل واسعة.

وتخلى الدولار في وقت لاحق عن بعض مكاسبه، حيث بلغ سعره 152.81-82 ين عند ظهر اليوم الخميس في طوكيو، ولا يزال مرتفعا من 151.84-84 ين في الساعة الخامسة مساء. الأربعاء.

وفي حديث منفصل للصحفيين يوم الخميس، وصف ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشئون الدولية، التحركات الأخيرة لأسعار صرف العملات الأجنبية بأنها ”سريعة“، مما يظهر الحذر الشديد بشأن الانخفاض السريع في قيمة الين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)