اليابان تكشف المزيد من التفاصيل حول تكاليف مكافحة انخفاض معدل المواليد

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طوكيو - (جيجي برس) - كشفت اليابان يوم الخميس عن مزيد من التفاصيل حول الرسوم المخططة التي ستتم إضافتها إلى أقساط التأمين الصحي العام للمساعدة في تأمين الأموال لمكافحة انخفاض معدل المواليد في البلاد.

وقالت أيوكو كاتو، وزيرة الأطفال والقضايا ذات الصلة - إنه من المتوقع أن يدفع المشاركون في برنامج التأمين الصحي العام للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم 800 ين شهريًا إذا كان لديهم دخل سنوي قدره 6 ملايين ين اعتبارًا من السنة المالية 2028.

وقالت كاتو خلال اجتماع للجنة الخاصة في مجلس النواب، إن الرسوم الشهرية المتوقعة تبلغ 550 ينا لمن يبلغ دخلهم السنوي 4 ملايين ين و1100 ين لمن يبلغ دخلهم السنوي 8 ملايين ين.

وأضافت كاتو أيضًا أنه سيكون هناك إجراء إغاثة للأسر ذات الدخل المنخفض، حيث سيتم بموجبه فرض رسوم على المشارك الذي يبلغ دخله السنوي 2 مليون ين 250 ينًا شهريًا.

وقالت كاتو إن التقديرات ليست سوى أرقام مرجعية، مضيفة أن العديد من المشاركين في البرنامج يحصلون على أقل من 4 ملايين ين من الدخل السنوي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)