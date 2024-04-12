كيشيدا: اليابان ستعمل مع الولايات المتحدة للحفاظ على النظام الدولي

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي يوم الخميس، بأن اليابان ستعمل مع الولايات المتحدة للحفاظ على النظام الدولي.

وقال كيشيدا باللغة الإنكليزية في خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، إن ”الحرية والديمقراطية معرضتان حاليا للتهديد في جميع أنحاء العالم“، مشيرا إلى التحركات لتحدي النظام العالمي القائم من قبل الصين وآخرين.

وقال كيشيدا إن الولايات المتحدة، التي لعبت دورا رئيسيا في الحفاظ على النظام الدولي، ”لا ينبغي أن يتوقع منها أن تفعل كل ذلك، بمفردها“.

ومضى يقول: ”إن شعب اليابان معكم، جنبًا إلى جنب، لضمان بقاء الحرية“.

وأصبح كيشيدا خامس رئيس وزراء ياباني يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي والثاني يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة لكونغرس البلاد، وكلاهما الأول منذ اعتلى رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي المنصة في عام 2015.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)