انخفاض عدد سكان اليابان للعام الثالث عشر على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- انخفض عدد سكان اليابان، بما في ذلك السكان غير اليابانيين، حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بمقدار 595000 نسمة، أو 0.48%، مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 124352000 نسمة، بانخفاض للعام الثالث عشر على التوالي، حسبما ذكرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكثر 20 مليونا لأول مرة على الإطلاق، مما يدل على أن شيخوخة سكان البلاد قد تقدمت بشكل أكبر.

وبلغ الانخفاض الطبيعي للسكان، أو عدد الوفيات ناقص عدد المواليد، 837 ألف نسمة، وهو أكبر انخفاض منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1950. وسجلت البلاد انخفاضا طبيعيا في عدد السكان للعام السابع عشر على التوالي.

وبلغت الزيادة السكانية الاجتماعية، أو عدد الأشخاص الذين يدخلون اليابان ناقص عدد الذين يغادرون البلاد، 242 ألف نسمة، بزيادة للعام الثاني على التوالي. وبلغ النمو السكاني الاجتماعي بين الأجانب 240 ألف نسمة.

وحسب الفئة العمرية، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكثر 20 مليونا و78 ألفا، وهو ما يمثل 16.1٪ من الإجمالي. وشكلت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر رقمًا قياسيًا بلغ 29.1% من سكان البلاد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)