مساهمو «يو إس ستيل» الأمريكية يوافقون على استحواذ «نيبون ستيل» اليابانية

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نيويورك - (جيجي برس) - وافق ملاك الأسهم في شركة ”يو إس ستيل“، على عملية الاستحواذ المقترحة على الشركة من قبل شركة نيبون للصلب اليابانية. وحظيت الصفقة بتأييد ساحق في اجتماع خاص يوم الجمعة.

وتجاوزت نسبة الموافقة 98%، وكان هذا التطوير بمثابة خطوة نحو إنشاء ثالث أكبر صانع للصلب في العالم من حيث حجم إنتاج الصلب الخام.

ومع ذلك، لا تزال آفاق الصفقة غير مؤكدة، بسبب اعتراضات نقابة عمال الصلب المتحدين. كما أنها أصبحت قضية سياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخريف، حيث يعرب كل من الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، اللذين من المقرر أن يتصادما في السباق، عن معارضتهما لخطة الاستحواذ.

وقال ديفيد بوريت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الصلب الأمريكية: ”ستجعل هذه الصفقة شركة الصلب الأمريكية وصناعة الصلب المحلية أقوى وأكثر قدرة على المنافسة، مما يعزز إرث الفولاذ الذي يتم استخراجه وصهره وتصنيعه في أمريكا، في مواجهة المنافسة غير العادلة من الصين“. في بيان صدر بعد اجتماع المساهمين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيبون ستيل، تاكاهيرو موري، في بيان منفصل: ”لقد تم اتخاذ خطوة مهمة نحو إتمام عملية الاستحواذ بنجاح“.

ويذكر أن شركة نيبون للصلب أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها تخطط لشراء الشركة الأمريكية مقابل 55 دولارًا للسهم الواحد، وهو سعر أعلى بـ 40٪ عن سعر التداول في ذلك الوقت.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)