قبضة الفقر.. معاناة الآباء والأمهات في اليابان من أجل تعليم أبنائهم

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طوكيو -(جيجي برس)-- أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 60% من الآباء والأمهات الذين يعانون ماليًا والذين يتقدم أطفالهم إلى المرحلة التالية من التعليم قالوا إنهم خططوا لخفض تكاليف معيشتهم لتأمين الأموال اللازمة للحياة المدرسية الجديدة لأطفالهم.

أجرت منظمة إنقاذ الطفولة اليابانية غير الحكومية الاستطلاع في يناير/ كانون الثاني مع 1255 من الآباء الذين لديهم أطفال من المقرر أن ينتقلوا إلى المستوى التالي من التعليم، مثل المدرسة الإعدادية، هذا الربيع والذين تقدموا بطلبات لبرنامج الدعم المالي الخاص بها.

وفيما يتعلق بكيفية تخطيطهم لتغطية التكاليف المتعلقة بالالتحاق بالمدارس والتخرج، كانت الإجابة الأكثر شعبية هي توفير تكاليف المعيشة.

تم اختيار الإجابة من قبل 62.5% من أولياء الأمور الذين شملهم الاستطلاع والذين لديهم أطفال من المقرر أن يصبحوا طلابًا في المدارس الإعدادية و62.8% من أولياء الأمور الذين لديهم أطفال من المقرر أن يلتحقوا بالمدرسة الثانوية.

وردا على سؤال حول كيفية تغطية النفقات المتعلقة بالمدرسة، قال العديد من المشاركين إنهم يقللون من الكميات التي يأكلونها. وكان اقتراض الأموال من الأقارب أيضًا إجابة شائعة، اختارها ما يقرب من 20٪.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)