رئيس الوزراء الياباني يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ندد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، يوم الأحد، بالهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.

وقال للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو إن الهجوم ”سيؤدي إلى تدهور الوضع في الشرق الأوسط بشكل أكبر“. وأضاف ”أشعر بقلق عميق (بشأن الهجوم). وأدين بشدة مثل هذا التصعيد“.

وقال كيشيدا إن ”السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهمان لبلادنا“، مضيفا ”نحن بحاجة إلى مواصلة كافة الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع“.

وأضاف أنه لا توجد معلومات عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين اليابانيين في الوقت الحالي.

وقال كيشيدا إنه أصدر تعليماته للوكالات الحكومية والوزارات بالتعاون مع الدول الأخرى، بما في ذلك جمع المعلومات وحماية المواطنين اليابانيين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)