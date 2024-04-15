ترامب يتعهد بمنع «نيبون ستيل» اليابانية من الاستحواذ على شركة الحديد والصلب الأمريكية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) - أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت أنه سيمنع عملية الاستحواذ المخطط لها لشركة لشركة نيبون ستيل اليابانية على شركة «يو إس ستيل» الأمريكية إذا عاد إلى السلطة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخريف.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في ولاية بنسلفانيا، بعد أن وافق المساهمون في شركة يو إس ستيل يوم الجمعة على اقتراح نيبون ستيل للاستحواذ على نظيرتها في الصناعة: ”لن أسمح بتمرير هذه الصفقة خلال فترة ولايتي المقبلة“.

وقال ترامب ساخرا: ”واحدة من الشركات الكبرى في العالم... يتم بيعها لليابان. تهانينا لليابان“.

يقع المقر الرئيسي لشركة يو إس ستيل في ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات المتأرجحة الرئيسية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي انتخابات عام 2016، ذهب جزء من أصوات العمال إلى ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري آنذاك، مما ساهم في فوزه.

وتسعى شركة نيبون ستيل للصلب إلى إكمال عملية الاستحواذ بحلول نهاية سبتمبر/أيلول. لكن الإجراءات الضرورية قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع وفقًا للتحركات الرقابية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)