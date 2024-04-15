«مجموعة السبع» تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل وتدعو لضبط النفس

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باريس - (جيجي برس)-- عقد زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بمن فيهم رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، مؤتمرا عبر الفيديو يوم الأحد لمناقشة كيفية الرد على الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في منشور على منصة إكس، إن زعماء مجموعة السبع ”أدانوا بالإجماع الهجوم الإيراني غير المسبوق ضد إسرائيل“.

وأضاف: ”يجب على جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس“، وحث إسرائيل على عدم الرد على إيران. وأضاف ميشيل: ”سنواصل كل جهودنا للعمل على وقف التصعيد“.

وعقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني المؤتمر عبر الفيديو. وتتولى إيطاليا رئاسة مجموعة السبع هذا العام.

صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني لوسائل الإعلام الإيطالية بأن بلاده، بصفتها رئيس مجموعة السبع، ستبذل قصارى جهدها لمنع أي تصعيد للوضع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)