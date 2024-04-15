اليابان تريد من إيران تهدئة التوتر في الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الاثنين إن اليابان ستبذل المزيد من الجهود من خلال محادثات رفيعة المستوى لتشجيع إيران على تهدئة التوتر في الشرق الأوسط الذي تصاعد بعد هجومها على إسرائيل.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة في مؤتمر صحفي إن اليابان تخطط أيضًا للتواصل مع إسرائيل.

وأضاف أنه لم ترد معلومات عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين اليابانيين، مؤكدا أن اليابان ستتخذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المواطنين اليابانيين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)