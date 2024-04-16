«أوبن إيه آي» تفتتح أول مكتب لها في آسيا في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - أطلقت شركة «أوبن إيه آي»، المطورة لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي»، أول مكتب آسيوي لها في طوكيو يوم الاثنين.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان رسمي ”نحن متحمسون لوجودنا في اليابان التي تتمتع بتاريخ غني من الأشخاص والتكنولوجيا الذين يجتمعون معًا لفعل المزيد، ونؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيعمل على تسريع العمل من خلال تمكين الأشخاص ليكونوا أكثر إبداعًا وإنتاجية، مع تقديم قيمة واسعة أيضًا للصناعات الحالية والجديدة التي لم يتم تصورها بعد“.

وكجزء من هذه الخطوة، قامت الشركة بتعيين تاداو ناغاساكي رئيسًا جديدًا لشركة أوبن إيه آي في اليابان، للإشراف على جهود المشاركة التجارية والسوقية، ووقع الاختيار على طوكيو بسبب ”ريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا، وثقافة الخدمة، والمجتمع الذي يحتضن الابتكار“.

وقال براد لايت كاب، الرئيس التنفيذي للعمليات، في مؤتمر صحفي في طوكيو، إن أوبن إيه آي ستقدم نسخة أسرع من تشات جي بي تي، مُحسّنة للغة اليابانية.

وقال لايت كاب إن الوحدة اليابانية ستمنح أوبن إيه آي فرصًا لتوسيع الاستثمار والإمكانيات في سوق مهم للغاية.

وقال ناغاساكي: ”يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تفيد جميع الصناعات“، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيساعد في تحسين إنتاجية المجتمع بأكمله.

وجاء في بيان الشركة الأمريكية أن الخطوة الجديدة ”أولية في التزامنا طويل الأمد تجاه المنطقة، فإننا نوفر للشركات المحلية إمكانية الوصول المبكر إلى نموذج GPT-4 المخصص المحسّن خصيصًا للغة اليابانية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)