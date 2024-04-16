مجلس النواب الياباني يوافق على مشروع قانون بشأن الحضانة المشتركة للأطفال

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طوكيو - (جيجي برس)-- أقر مجلس النواب الياباني اليوم الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى إدخال نظام في البلاد يسمح للآباء المطلقين بتقاسم حضانة أطفالهم.

وفي جلسة عامة لمجلس النواب بالبرلمان، تمت الموافقة على مشروع قانون مراجعة القانون المدني بأغلبية الأصوات بدعم من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وشريكه في الائتلاف كوميتو، والحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في البلاد ونيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني).

وبعد المداولات في مجلس الشيوخ، من المتوقع أن يتم تفعيل مشروع القانون خلال دورة البرلمان العادية الجارية والتي تنتهي في 23 يونيو/ حزيران.

وسيسمح مشروع القانون للوالدين المطلقين بالاختيار بين الحضانة المشتركة أو الفردية بعد إجراء المناقشات، ومراجعة القانون المدني الحالي الذي يمنح الحضانة الأبوية لأحد الوالدين فقط بعد الطلاق. إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فسيتم تطبيق نظام الحضانة المشتركة في اليابان بحلول عام 2026.

إذا لم يتمكن الوالدان من التوصل إلى اتفاق بشأن حضانة أطفالهما بعد الطلاق، فستتخذ محكمة الأسرة قرارًا بناءً على مصالح الأطفال. ستختار المحكمة الحضانة المنفردة إذا كان هناك خطر العنف المنزلي أو إساءة معاملة الأطفال.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)